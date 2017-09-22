Педро Роша: "В России выше скорости, матчи и тренировки проходят более интенсивно, чем в Бразилии"

Нападающий "Спартака" Педро Роша в интервью официальному сайту клуба отметил, что его не пугает плотный график игр. Бразилец подчеркнул, что в России его в целом все устраивает.

– Что вас больше всего удивило в России?

– Первое, что впечатлило, – это Москва. Когда прилетел, из аэропорта меня сразу же повезли на стадион. Мы ехали через центр города, и я увидел, как красива столица. Был поражен. В Бразилии говорят: "В Европе все не так, как у нас". И это действительно так. Здесь улицы чище, инфраструктура лучше. Все организовано. Все здания подсвечены. Это первое, на что обратил внимание. И вообще пока всем доволен. В клубе меня тепло приняли. Был очень рад.

– А в игре к чему вам приходится привыкать?

– Безусловно, ритм и стиль разные. Здесь выше скорости, матчи и тренировки проходят более интенсивно, чем в Бразилии. Адаптируюсь. А вот что касается плотного графика, то он мне привычен. На родине играть раз в три дня – в порядке вещей. В Бразилии с начала сезона и до момента перехода в "Спартак" провел уже сорок матчей. Если не ошибаюсь, то в России такое количество встреч клуб проводит за весь сезон. Так что это для меня не страшно.

– Теперь собираетесь забрать родителей в Россию?

– Да. Перевезу их сюда в начале следующего года.