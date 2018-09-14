Педро Роша: "Был на седьмом небе от счастья, когда моя фамилия прозвучала в "старте" на установке перед матчем с "Зенитом"

Нападающий "Спартака" Педро Роша в интервью клубной пресс-службе поделился, какие эмоции он испытал после попадания в стартовый состав впервые за долгое время. Также футболист рассказал, почему красно-белым не удалось обыгать "Зенит" в матче 6-го тура российской премьер-лиги.

- Вы долгое время не попадали в стартовый состав. Не опускались руки?

- Был непростой период, когда не играл. Даже успел немного загрустить, но здесь надо понимать, что в таких трудных ситуациях необходимо много работать, пахать, чтобы, когда представится возможность, проявить себя в игре, быть к этому готовым. И я старался. А в тот момент, когда прозвучала моя фамилия в "старте" на установке перед матчем с "Зенитом", был на седьмом небе от счастья!

- В прошлом матче против "Зенита" вам впервые за долгое время доверили место на поле с первых минут. Что ощутили?

- Эта встреча была очень важной. В особенности, когда ты долго не играешь – и вдруг тебя ставят на матч такого уровня! Эмоции зашкаливали. К слову, удивительно, каким сильным был отклик болельщиков после матча в Санкт-Петербурге. Многие люди благодарили за игру. Спасибо им за это. Приятно ощущать такую искреннюю поддержку.

- Почему не получилось выиграть в Санкт-Петербурге?

- Результат в таких сложных матчах зависит от деталей. Питерцы были в очень хорошей

форме. А что касается эпизода со мной и Ивановичем, то, на мой взгляд, там случилась ошибка: нужно было назначать в ворота хозяев пенальти. Все эти моменты необходимо рассматривать и делать соответствующие выводы.