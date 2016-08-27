Павел Врба: "Задача "Анжи" – радовать Керимова своей игрой"

Главный тренер "Анжи" Павел Врба призвал не делать поспешных выводов после удачного старта чемпионата. Специалист отметил, что у команды есть потенциал, чтобы бороться за высокие места, но вряд ли это произойдет в нынешнем сезоне.

– Признаться, я испытывал опасения в начале чемпионата из-за непростого календаря на старте турнира, – цитирует ТАСС Врбу. – Но у нас все получилось, и, будем надеяться, нам удастся демонстрировать хорошие результаты и в дальнейшем. Естественно, мы очень рады, что команда сумела набрать семь очков. Но сделать выводы о том, удачно команда стартовала или нет, можно будет после десятого тура.

Моя главная задача состоит в том, чтобы стабилизировать игру команды. Если в этом году мы сумеем добиться целей, которые поставили, то в следующем сезоне команда сможет рассчитывать на более высокие места.

Будущее нашей команды зависит от того, насколько нам удастся раскрыть потенциал игроков, в том числе новых. Потенциал у них есть, а значит, есть все предпосылки для того, чтобы в будущем повышалось качество игры и улучшались результаты. Знаю, что Сулейман Керимов любит футбол и очень им интересуется. Он многое сделал для "Анжи", поэтому нашей задачей является показывать достойные результаты и радовать его своей игрой.