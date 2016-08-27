22:04 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Врба: "Дополнительные премиальные Беленову за пенальти – это шутка"

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Главный тренер "Анжи" Павел Врба отметил прекрасную форму вратаря махачкалинцев Александра Беленова. Голкипер уже в трех турах подряд отражает пенальти, назначенные в его ворота.

Беленов несколько раз по-настоящему нас выручил, – цитирует ТАСС Врбу. – И я очень надеюсь, что он и дальше будет демонстрировать высокой уровень игры. Александр – очень важная часть нашей команды. А что касается каких-либо бонусов, то это была шутка, никаких дополнительных премиальных Беленову выплачиваться не будет. Беленов не нуждается в какой-то дополнительной мотивации. Он отлично работает на тренировках, затем это помогает ему в официальных матчах. Надеюсь, он продолжит прогрессировать.

Я очень рад, что у нас в команде есть такой вратарь, как Юрченко, ведь для хорошей команды очень важно иметь в составе двух равноценных вратарей. На первую игру чемпионата было принято решение выпустить Беленова в стартовом составе, и он не подвел. Но если сложится такая ситуация, что придется играть Юрченко, я буду абсолютно спокоен за него и результат.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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fell62

Ну и зря , в следующий раз он тоже может пошутить ))))))))))) Если бы не Беленов , у Анжи было бы 3 очка всего , так что не жмитесь , господин Керимов.

23:12

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