Павел Погребняк: "Выбросил костыли и заново учусь ходить"

Бывший нападающий "Тосно" Павел Погребняк сообщил, что после тяжелой травмы ахиллова сухожилия заново учится ходить и только недавно избавился от костылей.

Погребняк получил травму в полуфинальном матче Кубка России со "Спартаком" в апреле. У форварда был диагностирован разрыв ахиллова сухожилия.

- С восстановлением все идет по плану. Недавно сбросил костыли, если так можно сказать, - цитирует "РИА Новости" Погребняка. -Заново учусь ходить, нужно еще время, потому что травма серьезная. В этих травмах срок восстановления – от пяти до семи месяцев. Увидят ли меня еще болельщики на поле? Конечно!