Павел Колобков: "Лимит на легионеров в России идеален во всех видах спорта"

Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что на данный момент лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России. Он также добавил, что лимиты обсуждались со всеми федерациями.

– Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт – это зрелище. И мы хотим побеждать, хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в РФПЛ, например, это 6+5, мы создаем такие критерии для всех видов спорта.