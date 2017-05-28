14:54 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Павел Колобков: "Лимит на легионеров в России идеален во всех видах спорта"

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Министр спорта РФ Павел Колобков считает, что на данный момент лимит на легионеров идеален во всех видах спорта в России. Он также добавил, что лимиты обсуждались со всеми федерациями.

– Лимиты обсуждались со всеми федерациями, мы сравнивали с опытом других стран, – приводит ТАСС слова Колобкова. – Понятно, что должен быть баланс, потому что спорт – это зрелище. И мы хотим побеждать, хотим, чтобы наши спортсмены конкурировали с лучшими. Сейчас баланс идеален во всех видах спорта: в РФПЛ, например, это 6+5, мы создаем такие критерии для всех видов спорта.

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КОММЕНТАРИИ (2)
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serzheo

Не факт. Я бы еще подсократил, по одному в линию - достаточно. За одно исчезнут масаи дешевые из нижней восьмерки, от которых толку ноль.

15:25

ShellSPb

да да, видим ваши "успехи", ни чего после чм когда даже из группы не вылезут запоёте по другому.

15:06