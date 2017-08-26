Паулу Барбоза: "Эдер провалился в Англии? У российских игроков там тоже не все получалось"

Португальский агент Паулу Барбоза отметил, что под руководством Юрия Семина нападающий Эдер сможет забить много голов в составе "Локомотива". Португалец был арендован железнодорожниками на один сезон у "Лилля" с правом выкупа.

– Почему он провалился в Англии, не забив ни одного гола за "Суонси"?

– У российских игроков тоже не все получалось в Англии. Где-то не повезло, кто-то не попал к своему тренеру. Ничего страшного. Есть масса примеров, когда нападающие не проявляют себя в премьер-лиге, зато потом начинают много забивать в Италии или Франции.

– Но вы согласны, что Эдера все знают и помнят только по одному голу – в финале Euro?

– Для нас, португальцев, он точно вошел в историю футбола. Он же решил исход финала. Но Эдер – не игрок одного эпизода, момента. На мой взгляд, он и в будущем принесет пользу сборной. В "Локомотиве" Эдер покажет высокий уровень. Правда, нужно немного набраться терпения.

– Он же не проходил предсезонку в "Лилле"?

– Да. Так и есть. Но это не станет большой проблемой. Эдер поймет, что Палыч в него верит. Поэтому почувствует уверенность в своих силах.

– Как оцените его результативность в прошлом сезоне за "Лилль" – 7 голов в 37 матчах?

– Скромная статистика. Он может намного больше забить у Семина в "Локомотиве".

– Откуда такая уверенность?

– А вы посмотрите на Фернандеша. Если бы Семин не возглавил "Локо", никто бы не подумал, какой это отличный игрок. Сейчас же Мануэл играет просто блестяще. Настоящий лидер. И раскрылся он так при Семине! (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Полностью интервью Барбозы