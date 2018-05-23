Парфенов – об отказе Бесчастных войти в его штаб в "Урале": "У него изменились планы"

Новый главный тренер "Урала" Дмитрий Парфенов в интервью "СЭ" прокомментировал ситуацию с приглашением Владимира Бесчастных в его штаб в команде из Екатеринбурга. Изначально предполагалось, что бывший помощник Парфенова в "Тосно" присоединится к нему в новой команде, но потом решил отказаться от этого предложения.

– Кто вам будет помогать в "Урале"?

– Во-первых, в Екатеринбурге есть квалифицированные помощники. Не хочется ничего рушить. Разговаривал с Володей Бесчастных, звал его в "Урал".

– Не согласился?

– Сначала дал положительный ответ. А потом у него изменились планы.

– Что случилось?

– Ой, это вам лучше у Владимира уточнить. Мне некорректно комментировать данную ситуацию. Но вопрос открыт. У меня есть договоренность с руководством "Урала": если посчитаю нужным, то в будущем добавится человек в мой тренерский штаб.

– Значит, не исключаете, что Бесчастных к вам еще присоединится?

– Буду только рад, если Владимир согласится.

– А что у него все-таки произошло в "Тосно". Почему он оттуда ушел?

– Сейчас не хочется говорить на эту тему. (Виталий АЙРАПЕТОВ)

Напомним, Бесчастных входил в тренерский штаб Парфенова в "Тосно" с июня 2016 года по ноябрь 2017-го, после чего покинул команду. С того момента он остается без работы.

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