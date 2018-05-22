Бесчастных отказался войти в штаб Парфенова в "Урале"

Как стало известно "СЭ", Владимир Бесчастных принял решение отказаться от предложения войти в тренерский штаб Дмитрия Парфенова, который вчера заключил контракт с "Уралом". 44-летний специалист не смог ответить согласием на приглашение в екатеринбургский клуб по личным причинам.

Ранее Бесчастных помогал Парфенову в "Тосно", однако в ноябре прошлого года покинул команду и с того момента остается без работы.

Напомним, в минувшем сезоне Парфенов руководил "Тосно", и команда выиграла Кубок России, но в премьер-лиге заняла 15-е место и покинула элитный дивизион. (Андрей СИЗЯКИН)

Дмитрий Парфенов: "Урал" укомплектован неплохо, не хотелось бы рушить то, что здесь создавалось"