19:26 | Футбол — РФПЛ

Паредес прервал худшую безголевую серию "Зенита"

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Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно". На 20-й минуте он реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после нарушения правил Раде Дугалича на Олеге Шатове.

Отметим, что "Зенит" повторил свою худшую безголевую серию, питерцы не забивали на протяжении 384 минут. Отметим, сине-бело-голубые в 1998 году под руководством Анатолия Бышовца столько же не могли поразить ворота соперников.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"

 

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 17-й тур
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marksan

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