Паредес прервал худшую безголевую серию "Зенита"

Полузащитник "Зенита" Леандро Паредес открыл счет в матче 17-го тура чемпионата России против "Тосно". На 20-й минуте он реализовал пенальти. 11-метровый был назначен после нарушения правил Раде Дугалича на Олеге Шатове.

Отметим, что "Зенит" повторил свою худшую безголевую серию, питерцы не забивали на протяжении 384 минут. Отметим, сине-бело-голубые в 1998 году под руководством Анатолия Бышовца столько же не могли поразить ворота соперников.

Трансляция матча "Зенит" - "Тосно"