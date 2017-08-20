Панченко и Бечирай - в атаке "Динамо" на матч против "Уфы"

Стали известны составы "Динамо" и "Уфы" на матч 7-го тура чемпионата России. В атаке бело-голубых сыграют Кирилл Панченко и Фатош Бечирай. У гостей пару форвардов составят Силвестр Игбун и Кехинде Фатаи.

"Динамо": Шунин - Терехов, Рыков, Хольмен, Цаллагов - Зотов, Ташаев, Соу, Ионов - Панченко, Бечирай.

Замены: Лещук, Белоруков, Козлов, Морозов, Шунич, Соснин, Сапета, Темников, Катрич, Луценко, Вандерсон.

"Уфа": Беленов - Аликин, Живоглядов, Табидзе, Йокич, Засеев - Стоцкий, Пауревич, Ванек - Игбун, Фатаи.

Замены: Шелия, Сухов, Тумасян, Никитин, Зубарев, Безденежных, Обляков, Карп, Сысуев, Кротов, Абдулавов.

Матч "Динамо" - "Уфа" состоится сегодня, 20 августа. Начало игры - 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.