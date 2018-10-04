Памятник Черенкову будет готов летом 2019 года

Памятник на могиле легендарного футболиста "Спартака" Федора Черенкова появится летом 2019 года, информирует пресс-служба клуба.

В прошлом году клуб объявлял о сборе средств на памятник экс-игроку. "Спартак" готов полностью оплатить все работы, при этом каждый болельщик мог внести свой вклад в это благое дело.

Сейчас на территории кладбища проводятся комплексные работы по изготовлению и возведению памятника. На полный цикл работ потребуется время. Планируется, что вся скульптурная группа будет готова летом 2019 года. О ходе строительства – этапах и событиях этого непростого, но очень важного для клуба и болельщиков дела – мы будем сообщать дополнительно, - говорится в сообщении пресс-службы.

Черенков является рекордсменом клуба по количеству матчей, трижды выигрывал чемпионат СССР (в 1979, 1987 и 1989), чемпионат России (1993) и Кубок России (1994). 4 октября 2014 года он ушел из жизни в возрасте 55 лет.