Ответ Бердыеву из Госдумы: "У бюджетов регионов есть свои проблемы, которые и без футбола тяжело решить. А с ним вообще ни на что денег не хватит"

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" слова главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, поднявшего проблему исчезновения клубов в регионах и заявившего, что российский чемпионат может превратиться в первенство Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В июне действующий обладатель Кубка России "Тосно" и "Амкар" прекратили свое существование.

– Футбол – это деньги. Чтобы клуб участвовал в премьер-лиге, развивался, покупал игроков, попадал в европейские турниры, ему нужно финансирование. То есть спонсоры, – отметил Лебедев. – Мы всегда выступали против того, чтобы вешать финансирование команд на бюджеты субъектов. Там имеются другие социальные задачи – стипендии, пенсии, зарплаты. Есть много проблем, которые и без футбола не в состоянии решить, а с ним вообще ни на что денег не хватит.

Может быть, сложится ситуация, что участников РФПЛ станет меньше. Но в перспективе мы ожидаем развитие футбола. По крайней мере в тех городах, где остается наследие чемпионата мира. У команд появятся спонсоры, болельщики придут на стадионы. Потому что прийти на новую комфортабельную арену куда приятнее, чем на те, где раньше выступали "Рубин" и "Ростов". Сейчас у них будет больше болельщиков, значит – потянутся и спонсоры. Потихоньку мы придем к тому, что есть во всем мире: футбол – коммерческое предприятие. Типичный пример – "Краснодар". У клуба есть хозяин, который построил прекрасный стадион, и детскую школу развивает, и "быки" всегда находятся в пятерке.

А такие команды как "Амкар"... Конечно, жалко болельщиков пермского края, но не может губернатор содержать футбольную команду. Так же как и "Тосно". Спонсор свои обязательства выполнил, а губернатор говорит: "У меня денег нет". Зачем, спрашивается, ты в эту историю лез, если у тебя нет средств. Мы все равно придем к тому, что футбол будет развиваться на частные деньги. Ничего удивительного в этом нет, процесс болезненный, но мы придем к этому. (Игорь НОВИКОВ)

"Амкара" больше нет. Теперь официально //

С "Тосно" стало тесно. Победителя Кубка России из Ленобласти больше нет