13:36 | Футбол — РФПЛ

Ответ Бердыеву из Госдумы: "У бюджетов регионов есть свои проблемы, которые и без футбола тяжело решить. А с ним вообще ни на что денег не хватит"

Игорь ЛЕБЕДЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
Игорь ЛЕБЕДЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Депутат Государственной Думы, член исполкома РФС Игорь Лебедев прокомментировал "СЭ" слова главного тренера "Рубина" Курбана Бердыева, поднявшего проблему исчезновения клубов в регионах и заявившего, что российский чемпионат может превратиться в первенство Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга. В июне действующий обладатель Кубка России "Тосно" и "Амкар" прекратили свое существование.

 
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– Футбол – это деньги. Чтобы клуб участвовал в премьер-лиге, развивался, покупал игроков, попадал в европейские турниры, ему нужно финансирование. То есть спонсоры, – отметил Лебедев. – Мы всегда выступали против того, чтобы вешать финансирование команд на бюджеты субъектов. Там имеются другие социальные задачи – стипендии, пенсии, зарплаты. Есть много проблем, которые и без футбола не в состоянии решить, а с ним вообще ни на что денег не хватит.

Может быть, сложится ситуация, что участников РФПЛ станет меньше. Но в перспективе мы ожидаем развитие футбола. По крайней мере в тех городах, где остается наследие чемпионата мира. У команд появятся спонсоры, болельщики придут на стадионы. Потому что прийти на новую комфортабельную арену куда приятнее, чем на те, где раньше выступали "Рубин" и "Ростов". Сейчас у них будет больше болельщиков, значит – потянутся и спонсоры. Потихоньку мы придем к тому, что есть во всем мире: футбол – коммерческое предприятие. Типичный пример – "Краснодар". У клуба есть хозяин, который построил прекрасный стадион, и детскую школу развивает, и "быки" всегда находятся в пятерке.

А такие команды как "Амкар"... Конечно, жалко болельщиков пермского края, но не может губернатор содержать футбольную команду. Так же как и "Тосно". Спонсор свои обязательства выполнил, а губернатор говорит: "У меня денег нет". Зачем, спрашивается, ты в эту историю лез, если у тебя нет средств. Мы все равно придем к тому, что футбол будет развиваться на частные деньги. Ничего удивительного в этом нет, процесс болезненный, но мы придем к этому. (Игорь НОВИКОВ)

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