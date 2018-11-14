"Отдельный вид искусства". РПЛ вспомнила голы Аршавина

Пресс-служба РПЛ на странице в Твиттере опубликовала видеоподборку голов Андрея Аршавина. На прошлой неделе 37-летний россиянин завершил карьеру и провел прощальный матч за "Кайрат".
В чемпионате России Аршавин выступал за "Зенит" и "Кубань".
"Может, буду жить на Канарах. Или продавать в ларьке газеты". Аршавин закончил карьеру // Андрей Аршавин. Лучшие матчи
Голы Андрея Аршавина как отдельный вид искусства ❤️– Российская Премьер-Лига (@rfpl) 14 ноября 2018 г.
💥 Он завершил карьеру, но забыть такие моменты невозможно. #РПЛ #Зенит #Аршавин pic.twitter.com/sujLcwykVJ
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