"Отдельный вид искусства". РПЛ вспомнила голы Аршавина

Пресс-служба РПЛ на странице в Твиттере опубликовала видеоподборку голов Андрея Аршавина. На прошлой неделе 37-летний россиянин завершил карьеру и провел прощальный матч за "Кайрат".

В чемпионате России Аршавин выступал за "Зенит" и "Кубань".​

"Может, буду жить на Канарах. Или продавать в ларьке газеты". Аршавин закончил карьеру // Андрей Аршавин. Лучшие матчи