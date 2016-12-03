14:16 | ФУТБОЛ — РФПЛ

Ошибся ли судья, не удалив игрока "Урала"? Позовите видеоарбитра!

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Решение арбитра Алексея Сухого, на 3-й минуте матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА"Урал" не удалившего защитника гостей Пабло Фонтанелло, можно поддержать. Видеоповторы не убеждают, что он сфолил на нападающем красно-синих Траоре и заслуживал красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол.

Качество телетрансляций российской премьер-лиги убеждает: при нынешних технических возможностях у нас рано проводить эксперимент с использованием видеоарбитра. Качество показа не позволяет выносить однозначные суждения. (Александр БОБРОВ)

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КОММЕНТАРИИ (3)
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Серый Кот

Проф. пригодность "иксперда" ниже плинтуса.

14:38

alexeytlk

Да уж...у этого "эксперта" давно выглядывает хвостик крючком и рыльце с пятачком)

14:37

shpasic

кто бы сомневался от этого эксперта такого заключения! ахаха)

14:28

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