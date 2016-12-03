Ошибся ли судья, не удалив игрока "Урала"? Позовите видеоарбитра!

Решение арбитра Алексея Сухого, на 3-й минуте матча 17-го тура чемпионата России ЦСКА – "Урал" не удалившего защитника гостей Пабло Фонтанелло, можно поддержать. Видеоповторы не убеждают, что он сфолил на нападающем красно-синих Траоре и заслуживал красной карточки за лишение соперника явной возможности забить гол.

Качество телетрансляций российской премьер-лиги убеждает: при нынешних технических возможностях у нас рано проводить эксперимент с использованием видеоарбитра. Качество показа не позволяет выносить однозначные суждения. (Александр БОБРОВ)