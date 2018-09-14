"Оренбург" объявил об изменении даты матча с ЦСКА

"Оренбург" сообщил об изменении дат матчей с "Ахматом", барнаульским "Динамо" и ЦСКА. Причиной послужило участие армейцев в Лиге чемпионов.
В связи с участием ЦСКА (Москва) в Лиге чемпионов изменены ряд дат в чемпионате и Олимп-Кубке России:
8 тур 22 сентября (суббота)
"Ахмат" - "Оренбург" 19.00 (мск)
1/16 Финала Кубка России 25 сентября (вторник)
"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург" 13.00 (мск)
9 тур 28 сентября (пятница)
"Оренбург" - ЦСКА 17.30 (мск)
"Оренбург" занимает 5-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 10 очков. Следующий матч команда проведет 16 сентября против "Зенита".
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Дополнительная информация
https://www.fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/izmeneniya-v-kalendare.html