"Оренбург" объявил об изменении даты матча с ЦСКА

"Оренбург" сообщил об изменении дат матчей с "Ахматом", барнаульским "Динамо" и ЦСКА. Причиной послужило участие армейцев в Лиге чемпионов.

В связи с участием ЦСКА (Москва) в Лиге чемпионов изменены ряд дат в чемпионате и Олимп-Кубке России:

8 тур 22 сентября (суббота)

"Ахмат" - "Оренбург" 19.00 (мск)

1/16 Финала Кубка России 25 сентября (вторник)

"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург" 13.00 (мск)

9 тур 28 сентября (пятница)

"Оренбург" - ЦСКА 17.30 (мск)

"Оренбург" занимает 5-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 10 очков. Следующий матч команда проведет 16 сентября против "Зенита".

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