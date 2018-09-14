15:55 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" объявил об изменении даты матча с ЦСКА

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"Оренбург" сообщил об изменении дат матчей с "Ахматом", барнаульским "Динамо" и ЦСКА. Причиной послужило участие армейцев в Лиге чемпионов.

В связи с участием ЦСКА (Москва) в Лиге чемпионов изменены ряд дат в чемпионате и Олимп-Кубке России:

8 тур 22 сентября (суббота)

"Ахмат" - "Оренбург"  19.00 (мск)

1/16 Финала Кубка России 25 сентября (вторник)

"Динамо" (Барнаул) – "Оренбург"  13.00 (мск)

9 тур 28 сентября (пятница)

"Оренбург" - ЦСКА  17.30 (мск)

"Оренбург" занимает 5-е место в РПЛ после шести туров, имея в активе 10 очков. Следующий матч команда проведет 16 сентября против "Зенита"

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Дополнительная информация

https://www.fcorenburg.ru/news/novosti-kluba/izmeneniya-v-kalendare.html

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 7-й тур
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