"Оренбург" объявил о подписании контракта с Алвешом

"Оренбург" воспользовался возможностью процедуры отложенной заявки, сообщает пресс-служба клуба. Новым игроком команды стал 25-летний португальский полузащитник Рикарду Алвеш.

Последним клубом футболиста была "Олимпия". В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Словении. Всего за "Олимпию" он провел 88 матчей, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Алвеш выступал за молодежные сборные команды Португалии разных возрастов.

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