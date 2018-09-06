14:16 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" объявил о подписании контракта с Алвешом

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"Оренбург" воспользовался возможностью процедуры отложенной заявки, сообщает пресс-служба клуба. Новым игроком команды стал 25-летний португальский полузащитник Рикарду Алвеш.

Последним клубом футболиста была "Олимпия". В составе команды он стал двукратным чемпионом и обладателем Кубка Словении. Всего за "Олимпию" он провел 88 матчей, забил 16 голов и сделал 10 результативных передач.

Алвеш выступал за молодежные сборные команды Португалии разных возрастов.

Таблица переходов российской премьер-лиги

 

Дополнительная информация

https://fcorenburg.ru/news/novosti-osnovy/rikardu-alvesh.-poluzashhitnik-fk-orenburg.html

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