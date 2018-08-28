14:48 | Футбол — РПЛ

"Оренбург" арендовал нападающего "Казанки"


"Локомотив-Казанка" в Твиттере сообщила о переходе нападающего Артема Галаджана в "Оренбург". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел два матча за "Локомотив", не отметившись результативными действиями. Также в его активе 10 мячей в 16 играх в ПФЛ и 7 голов в 11 встречах за молодежку железнодорожников. В этом сезоне он провел одну игру в ПФЛ, не сумев отличиться.

Напомним, "Оренбург" после пяти туров занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Отставание от занимающего первое место "Зенита" составляет 5 очков.

Таблица переходов РПЛ //
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