"Оренбург" арендовал нападающего "Казанки"

"Локомотив-Казанка" в Твиттере сообщила о переходе нападающего Артема Галаджана в "Оренбург". Соглашение между клубами рассчитано до конца сезона-2018/19.

В прошлом сезоне 20-летний форвард провел два матча за "Локомотив", не отметившись результативными действиями. Также в его активе 10 мячей в 16 играх в ПФЛ и 7 голов в 11 встречах за молодежку железнодорожников. В этом сезоне он провел одну игру в ПФЛ, не сумев отличиться.

Напомним, "Оренбург" после пяти туров занимает 4-е место в турнирной таблице чемпионата России, набрав 10 очков. Отставание от занимающего первое место "Зенита" составляет 5 очков.

Нападающий "Казанки" Артём Галаджан продолжит карьеру в @fcorenburg!

📌 Артём будет выступать за "Оренбург" на правах аренды до конца этого сезона.

🙌🏼 Удачи, Тёма. Забивай много и #ДелайБольше! pic.twitter.com/VxUtQZiaJh – ФК "Казанка" Москва (@fckazanka) 28 августа 2018 г.

Таблица переходов РПЛ //

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