Ольга Смородская: "Прогресса в игре "Локомотива" за последние восемь месяцев я не заметила"

Бывший президент "Локомотива" Ольга Смородская после разгромного поражения железнодорожников от ЦСКА (0:4) в матче 25-го тура чемпионата России отметила, что у команды нет прогресса. По ее словам, оценивать работу тренера только по результатам не совсем правильно.

– В матче с ЦСКА сказалась потеря Чорлуки в центре обороны. Неважно сыграл Кверквелия, – цитирует Смородскую riafan.ru. – Вижу в поражении локальный провал. Что касается более глубоких выводов – жизнь покажет. Почему почти за год работы с командой Семин не смог собрать боеспособный коллектив? Ему приобрели достаточное количество футболистов, чтобы иметь команду, с которой можно работать. Да, селекция выглядит невнятно, но футболистов приобретено много.

Стоит ли отправлять Семина в отставку? Не ко мне вопрос. Не считаю, что в чемпионате "Локомотив" выступает удачно. А как поступать с главным тренером – не моя прерогатива. Считаю, что результаты команды – не главный критерий оценки работы тренера. Это веский показатель, но не главный. Смотреть нужно на комплекс показателей команды, на прогресс игроков, развитие игры. Прогресса в игре "Локомотива" за последние восемь месяцев я не заметила.