Ольга Голодец: "Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза"

Вице-премьер правительства по вопросам спорта, культуры и туризма Ольга Голодец сказала, что довольна посещаемостью чемпионата России.

– Чемпионат России превосходит наши ожидания более чем в два раза, – цитируют Голодец "Известия". – Вы сами видите сколько людей приходят на стадионы на матчи РПЛ и игры наших команд на европейской арене. Буквально через несколько недель мы будем подводить первые итоги нашей программы по наследию чемпионата мира, но уже сейчас видны цифры, которые радуют абсолютно всех.

Средняя посещаемость матчей РПЛ за первые 14 туров нынешнего сезона в сравнении с прошлым выросла более чем на 4 тысяч и составляет сейчас 17,66 тысяч человек.

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