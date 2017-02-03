Олег Яровинский: "Негатив в адрес Траоре во многом оправдан"

Спортивный директор ЦСКА Олег Яровинский подчеркнул, что в начале сезона тренерский штаб армейцев подготовил для нападающего Ласина Траоре специальный план подготовки, который не сработал. По его словам, это произошло по причинам, которые не зависели от футболиста.

– Если бы агент Траоре не нашел ему зимой новый клуб, он бы остался до конца сезона в ЦСКА? - вопрос Яровинскому.

– Не готов рассуждать в сослагательном наклонении. А если бы Карим Бензема неожиданно захотел перейти к нам, что бы мы делали? Ласина Траоре сейчас игрок хихонского"Спортинга". И это то будущее, которое наступило.

– Давайте обратимся к статистике. Траоре пока лучший бомбардир ЦСКА в этом сезоне с пятью голами. Согласны, что вы шли на определенный риск, отпуская ивуарийца? Ведь вернувшийся из аренды Витинью в свой первый приход в клуб особо себя не проявил, а Оланаре теоретически может не заиграть, так как очень много пропустил?

– Хорошо, что вы задаете такой вопрос. Тот негатив, который был в адрес Траоре со стороны специалистов и огромного количества болельщиков, во многом оправдан. Некоторые матчи Ласина провел очень слабо. Однако был и весьма достойный отрезок. В футболе так бывает, что иногда у человека в какой-то команде что-то не складывается. И в таком случае лучше его отпустить.

– Почему у Траоре не сложилось?

– У меня есть объяснение. На первом этапе, когда он только к нам пришел, мы понимали, что форвард физически не очень хорошо готов. Тренерский штаб разработал определенный план по доведению нападающего до хороших кондиций. Но, к сожалению, он не сработал.

– Почему?

– Это случилось по не зависящим от нас и от него причинам. Он пропустил около 10 дней осенью, когда по семейным обстоятельствам был вынужден уехать в Париж. И это очень сильно повлияло потом на качество его игры. Так сложилось... (Виталий АЙРАПЕТОВ)

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