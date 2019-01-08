18:21 | Футбол — РПЛ

Олег Романцев: "В "Спартаке" понимают, что могут заменить Самедова, Попова и Ананидзе"

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Бывший главный тренер "Спартака" Олег Романцев заявил, что причиной ухода полузащитников Александра Самедова, Ивелина Попова и Джано Ананидзе могло стать малое количество игровой практики, которую они получали в составе красно-белых. 

Если руководители и тренеры "Спартака" приняли решение расстаться с этими футболистами, то они, наверное, понимают, что их можно заменить, - цитирует Романцева "РИА Новости". - У всех было очень мало игрового времени, может быть, это была одна из причин их ухода.

Очень хорошо отношусь к Самедову, Попова лично я не знаю, Ананидзе совсем чуть-чуть. Он за много лет провел за "Спартак" очень мало игр, видимо, это не его команда с точки зрения фарта, хочется пожелать ему только здоровья.

Напомним, 5 января "Спартак" объявил о расторжении контракта с Самедовым, 8 января - с Поповым. "СЭ" ранее сообщал, что Джано перейдет в "Крылья Советов" на правах аренды, рассчитанной до конца сезона.

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