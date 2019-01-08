Директор "Крыльев": "Мы договорились cо "Спартаком" об аренде Ананидзе"

Директор по развитию "Крыльев Советов" Алекснадр Шикунов подтвердил информацию "СЭ", что полузащитник "Спартака" Джано Ананидзе на правах аренды перейдет в самарский клуб.

- Принципиальная договоренность со"Спартаком" и Джано о переходе его в "Крылья" достигнута. Но бумаги еще не подписаны. Он должен будет пройти медобследование 13 января. Аренда рассчитана до конца сезона, - сказал Шикунов. (Виталий Айрапетов)

В текущем сезоне Джано провел 3 матча за "Спартак" и отметился 1 голевой передачей.

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