Олег Романцев: "Спартак" займет первое место в чемпионате России"

Самый титулованный тренер страны, экс-наставник "Спартака" Олег Романцев в эксклюзивном интервью "СЭ" выразил мнение, что как только красно-белые начнут показывать красивый футбол, вслед за этим придут и поебды. По словам романцева, в этом сезоне "Спартак" должен выигрывать титул чемпионов страны.

- Думаете, красно-белые возьмут первое место?

– Да. Знаете, я крайне редко ошибаюсь. Думаю, что и в этом году не ошибусь.

– В Карреру, значит, верите?

– Я его совсем не знаю. Недавно впервые услышал фамилию этого специалиста. Поэтому не буду отвечать, верю в него или не верю. Я верю в команду "Спартак"!

– Недавно Валерий Карпин в интервью "СЭ" заявил, что даже для болельщиков клуба результат важнее красивой игры. Согласны?

– Думаю, эти вещи взаимосвязаны. Станут показывать красивый спартаковский футбол – обязательно придут и победы. Хорошая спартаковская игра не может не приносить результата.

– Ваше отношение к тому, что болельщики создали петицию с требованием отстранить Леонида Федуна от руководства "Спартаком"?

– На эту тему не желаю говорить по одной простой причине. Во-первых, меня уже много лет нет в команде, в "Спартак" я не вхож. Во-вторых, никогда не влезал в организационные и финансовые дела. Каждый человек имеет право высказывать собственное мнение, но я этого делать не хочу. (Дмитрий СИМОНОВ)