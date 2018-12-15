Олег Романцев: "Не верю, что капитанская повязка Глушакова – сговор"

Бывший главный тренер "Спартака", многократный чемпион России Олег Романцев в интервью "СЭ" признался, что не верит в сговор при выборе капитаном красно-белых Дениса Глушакова. По его мнению, не стоит влезать в личную жизнь игрока.

– Почему в истории с Глушаковым вы сразу же встали на сторону Дениса?

– Прежде всего, меня возмутили голословные обвинения в сговоре при выборах капитана. Меня выбирали им и в "Спартаке", и в сборной. Это было тайное голосование, где неизвестно, кто и за кого. Можно было только узнать, сколько человек голосовало. А кто за кого – невозможно, поскольку потом записки с фамилиями уничтожали. Никогда не участвовал ни в каких заговорах, не плел интриг. Футбол – игра! И этим все сказано. А здесь такая грязь. Да еще в "Спартаке"! И уж влезать в личную жизнь Глушакова – совсем гнусно! Для меня он прежде всего футболист "Спартака"!

– Но ведь болельщики бузят – мол, Глушаков такой, Глушаков сякой…

– Таких мало. Я часто общаюсь с ребятами из "Фратрии". Это, действительно настоящее Братство с большой буквы! Я был на турнире памяти болельщиков, погибших после матча с "Харлемом". Очень трогательно, по-людски. Мы – одно целое! (Александр Львов)

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