Олег Кононов: "В матче с "Арсеналом" сработал принцип "не забиваешь ты - забивают тебе"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов после матча 7-го тура чемпионата России против "Арсенала" (1:2) отметил, что команда не смогла реализовать моменты. По его словам, претензий к игрокам по желанию нет.

- Сработал принцип "не забиваешь ты - забивают тебе", - приводит пресс-служба "Ахмата" слова Кононова. - Мы пропустили первыми, затем в перерыве перестроились, создали достаточное количество моментов, которые нужно было реализовывать. Пенальти, выход один на один... Владели преимуществом, но не забили, второй, третий мячи. По желанию и стремлению забить и выиграть мы превосходили соперника, но по реализации конечно нет.

- С чем связано то, что забив, быстро пропускаете?

- Каждый пропущенный гол - недоработки всей команды. Скорее всего, в первую очередь - потеря концентрации. Не доигрываем в тех зонах, где есть мяч, откуда потом идет удар. Настораживает, что забиваем и сразу пропускаем. Говорим и работаем над этим, когда сравняли счет, повторял, что нужно играть собранно и ответственно.