Олег Кононов: "Спартак"? Конкретика будет, когда будут говорить два клуба"

Главный тренер тульского "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России высказался о своем будущем в клубе. Специалист - один из кандидатов на пост главного тренера "Спартака", который стал вакантен после отставки Массимо Карреры.

По информации "СЭ", красно-белым, чтобы подписать Кононова по ходу этого сезона, предстоит заплатить определенную сумму, которую можно рассматривать в качестве отступных - и она может достигать 3 миллионов евро.

- Это ваш последний матч в "Арсенале? - вопрос Кононову.

- На эту тему, конечно же, я не буду отвечать. В первую очередь, я игрок... (смеется) тренер "Арсенала" и с этим связано самое главное, что я могу сказать про клуб, про футболистов и про игру. На данный момент с этим связано мое будущее.

Что будет дальше, мы посмотрим. Все зависит, как я уже сказал, от клуба. Это моя первоочередная задача как тренера, чтобы "Арсенал" играл, показывал футбол и результат. И в чемпионате, и в Кубке.

На тему "Спартака" сейчас идет много разговоров, но я не могу вам сказать ничего конкретного. Конкретика будет только когда, когда будут говорить два клуба.

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