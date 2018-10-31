Кононова спросили о полуфинале "Спартак" - "Арсенал". Он рассказал о матче с "Локомотивом"

Главный тренер "Арсенала" Олег Кононов после победы над "Ахматом" (2:0) в 1/8 финала Олимп-Кубка России не стал рассуждать о возможной встрече в полуфинале турнира с туляками в качестве тренера "Спартака".

- Вы обыграли свою бывшую команду и вывели ее в 1/4 финала, где встретитесь с "Оренбургом". В случае прохода в полуфинал, в этой же сетке двигается "Спартак". Если все-таки вы возглавите "Спартак", как будете играть с "Арсеналом"?

- Я так далеко не заглядываю. У нас впереди очень важный матч с "Локомотивом" через два дня. Очень сложный, с учетом того, что нужно восстанавливаться и что играем в два часа дня. Перелеты, переезды – это больше всего волнует меня на данный момент.

Будущее? Об этом можно только мечтать, догадываться. Не более того. Об этом нет смысла говорить.

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