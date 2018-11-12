Олег Кононов: "Спартак" дорог мне тем, что..."

Новый главный тренер "Спартака" Олег Кононов​ в интервью клубной пресс-службе рассказал, что для него означает фирменный стиль красно-белых и отметил, что всегда симпатизировал команде.

– "Спартак" Бескова и Романцева для вас – эталон?

– Это именно те два тренера, у которых я многое почерпнул, – Константин Иванович Бесков и Олег Иванович Романцев. Классический стиль красно-белых – игра в средний и короткий пас, стенки, забегания. В "Спартаке" этот футбол прививают в Академии, и в первую команду приходят ребята, уже обученные такому стилю. Подбор футболистов селекционерами тоже направлен в эту сторону.

– В прошлом вы симпатизировали красно-белым?

– "Спартак" дорог мне тем, что за него играли любимые мной мастера. Я болел за них – а значит, и за красно-белых. Юрий Гаврилов, Федор Черенков, Вагиз Хидиятуллин, Сергей Родионов…

Противостояние Москвы и Киева в союзные времена – это было все! На уровне сегодняшних битв между "Реалом" и "Барселоной". Мы ждали тех матчей с нетерпением, и мне всегда нравился "Спартак" – красивый комбинационный стиль.

А потом уже Романцев продолжал эти традиции с целой плеядой прекрасных футболистов: Аленичевым, Титовым и другими.