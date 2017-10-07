Олег Кононов: "Просто так ни у кого в чемпионате России не выиграешь"

Главный тренер "Ахмата" Олег Кононов в интервью клубной пресс-службе отметил, что уровень чемпионата России вырос, в связи с чем играть там стало труднее. По его словам, полузащитник Олег Иванов скоро сможет выйти на поле.

- План такой же, как был в прошлую паузу. Мы будем чередовать двухразовые тренировки с одноразовыми, - сказал Конечно, нагрузка будет достаточно высокой, но это нужно, потому что впереди очень серьезный отрезок, надо хорошо подготовиться. Мы решили воздержаться от матчей и провести между собой спарринг-игры, где будем ставить тактические задачи в каждом отрезке из проведенного времени на поле.

Иванов? Он начал тренироваться еще до игры с "Тосно", но провел две тренировки. Надеюсь, что за это время мы подтянем функциональные качества. Ждем, что он будет готов и начнет играть.

Мое впечатление, что чемпионат стал сложнее. Команды достаточно усилились игроками, даже те, которые вышли в высшую лигу. Эти команды создают очень серьезную конкуренцию. В этом году просто так ни у какого соперника не выиграешь. Сложно будет играть на протяжении всего чемпионата, так как каждая команда ставит задачу и борется до последних секунд.