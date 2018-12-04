Олег Кононов: "Победы начинаются в раздевалке"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что главной задачей его команды является поддержание единства. 52-летний специалист также добавил, что старается проводить индивидуальные беседы с каждым из игроков.

- Сейчас для меня самое главное - это единство, - сказал Кононов в интервью Владимиру Стогниенко для программы "Футбол России" на телеканале "Россия 24". - Это ключ к успеху. Единство тренерского штаба, клуба и болельщиков. Единство дает развитие. Если мы говорим о конкретике, то команда может прогрессировать за счет командного духа, а также силы воли. Победы начинаются в радевалке, на базе, когда игроки общаются и говорят правду друг другу в глаза, как и тренеры. Этот процесс для меня является основным.

Индивидуальные беседы с футболистами? Провожу их. Стараюсь каждый день общаться с игроками. И тренерский штаб получает определенные задания, чтобы узнавать больше индивидуальной информации по игрокам .

Молодежь? Мне надо с ними познакомиться. С теми, кто давно играет, я уже знаком, ведь мои команды играли против "Спартака". Мне легче понимать, как игрок может действовать в сложных ситуациях. Тяжелее узнавать молодых футболистов. У них могут быть перепады. А сейчас нам нужно, чтобы мы были сильны психологически, чтобы не было спадов в игре. Это самое главное. В последней играе и Ломовицкий, и Рассказов появились на поле. Это был серьезный бой, а они его выдержали.

Матч с "Локомотивом"? Мне понравилась игра "Спартака". У нас есть прогресс за эти игры, я это увидел. Я показал команде, где мы усилили игру, а где есть те недоработки, которые нам надо устранить. В первую очередь, для меня важно движение в каждой игре в плане понимания, чего мы хотим видеть на поле, а также результата.

"Спартак" занимает 4-е место в премьер-лиге, имея в активе 25 очков после 16 туров.

Все о чемпионате России - здесь