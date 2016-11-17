Олег Кононов: "Победа в Лиге чемпионов - цель на всю футбольную жизнь"

Экс-главный тренер "Краснодара" Олег Кононов назвал "Шахтер" лучшим клубом Восточной Европы последних 10 лет. Специалист рассказал, что вдохновением для него всегда служил легендарный игрок и тренер "Барселоны" Йохан Кройф.

– Считаю "Шахтер" лучшим клубом Восточной Европы в течение последних 10 лет, – цитирует "Футбол 24" Кононова. – Меня всегда восхищала их организация работы как первой команды, так и академии.

– Вы перенимали опыт у Гвардьолы и Клоппа. Почему предпочитаете испанского тренера?

– Хосеп Гвардьола – это не только последователь современного атакующего футбола. Он показал, как может команда, играя в атаке, применять тотальный прессинг и не отходить при этом от своего стиля игры.

– У каких тренеров и в каких командах вы хотели бы пройти практику?

– Мне нравится работа Томаса Тухеля в "Боруссии" (Дортмунд), Покеттино в "Тоттенхэме", а также Луиса Энрике в "Барселоне" и Зинедина Зидана в "Реале".

– Читал, что вы всегда хотели быть тренером. Кто вас вдохновлял своей работой? Ахалкаци? Бесков? Лобановский?

– Йохан Кройф – как выдающийся игрок и тренер, который первым создал атакующий стиль игры "Барселоны".

– Вам принадлежат такие слова: "Моя мечта – выиграть чемпионат и Лигу чемпионов". Планы не изменились?

– Это цель на всю футбольную жизнь.