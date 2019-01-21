Олег Кононов: "Педро Роша впервые вышел "десяткой", ему было дискомфортно на этой позиции"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов оценил игру Педро Роши в матче "Фонбет Кубка Матч Премьер" с "Ростовом" (2:1).

– Ваше мнение по поводу момента у Педро Роши? У него есть уверенность в себе?

– Вы подойдите туда и посмотрите, можно было забить или нет. Ворота не были пустыми: да, там не было вратаря, но в них находился игрок. Его тоже нужно переиграть и забить. Так получилось, что игрок "Ростова" спас. Мы меняем ему позиции. Идет тренировочный процесс, но я параллельно сомтрю, на каких позициях использовать того или иного игрока. Роша сегодня впервые выходил "десяткой", и где-то ему было дискомфортно на этой позиции. Но сборы для этого и даны.

– Но в завершающей стадии у него действительно проблема?

– На тренировках он завершает. Пока не забивает в играх. Все будет хорошо.

– Умяров вроде сыграл уверенно, но пару раз обрезался.

– Пусть сейчас ошибается. На своих ошибках учится. В сезоне потом ошибаться так не будет, мы этот момент мы разберем. Он играл уверенно, командовал игрой, мне это очень нравится. 17 лет, у него все впереди.

– Гулиев не слишком агрессивен?

– Были моменты, где он на эмоциях сыграл. Эти действия надо исправлять Но в целом то, что он агрессивен, это очень хорошо. Это добавляет команде определенный заряд энергии. Только эта агрессивность должна быть в рамках, чтобы он чисто отбирал мяч. Чтобы он постоянно играл, с мячом, в отборе. Он только сейчас вошел в тренировочный процесс. В целом я им доволен. Я за ним следил еще когда он был в аренде в "Анжи", а я был в "Краснодаре".

– Айртоном довольны?

– Практически как и остальными молодыми. К сезону он, думаю, будет готов. (Александр Рогулев)