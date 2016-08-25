05:25 25 августа | ФУТБОЛ — РФПЛ

Олег Кононов: "Измайлов и Лаборде приступили к тренировкам"

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Главный тренер "Краснодара" Олег Кононов отметил,  что Марат Измайлов и Рикардо Лаборде после паузы, вызванной матчами сборных, выйдут на поле. По словам Кононова, футболисты уже приступили к работе с тренером по физической подготовке.

 - Измайлов и Лаборде приступили к тренировкам, работают с тренером по физподготовке, - цитирует официальный YouTube-канал "Краснодара" Кононова. - Думаю, в паузу, которая предназначена для игр сборной, они приступят к тренировкам в общей группе, а после - выйдут на поле.

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