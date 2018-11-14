Олег Кононов: "Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата"

Главный тренер "Спартака" Олег Кононов заявил, что между руководством клуба и человеком, возглавляющим команду, должно быть полное взаимопонимание. 52-летний специалист также добавил, что для успешной тренерской работы недостаточно узкой специализации.

- Что касается менеджмента и работы главным тренером: я трижды встречался с Хосепом Гвардьолой, - приводит слова Кононова "РИА Новости". - Мы разговаривали о многих вещах, в том числе затронули тему коммуникации, менеджмента в команде. На что он сказал: "70% успеха тренера – это менеджмент, и только 30% – сама тренерская деятельность". Это говорит о том, что получать знания только по своей узкой специальности (тренерской) недостаточно для того, чтобы создавать команду, давать результат и работать на высоком уровне.

И эти 70% – это взаимоотношения с руководством: между владельцем клуба и тренером должны быть тесный контакт и полное взаимопонимание. Это не так уж просто – отстаивать свою точку зрения и воспринимать другую. Без совместной деятельности главного тренера и руководства никогда не будет результата.

Напомним, Кононов возглавил "Спартак" 12 ноября. Красно-белые занимают 9-е место в премьер-лиге после 14 туров, имея в активе 19 очков.

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