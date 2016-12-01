Олег Иванов: "Не считаю, что "Терек" намного слабее российских грандов"

Полузащитник "Терека" Олег Иванов рассказал, что почти в каждое трансферное окно он получал предложения от топ-клубов, выступающих в чемпионате России. По словам 30-летнего хавбека, "Терек" - самодостаточная команда, которая по определенным показателям превосходит некоторых лидеров.

- Почти в каждый трансферный период у меня были предложения от топ-клубов, выступающих в чемпионате России, - приводят "Известия" слова Иванова. - Просто где-то не договорились, где-то "Терек" не отпустил, где-то еще что-то. Так бывает. Это значит, что меня здесь уважают, доверяют и не хотят отпускать. Нормальная ситуация.



Не считаю, что "Терек" намного слабее кого-то в РФПЛ. Может, есть две, три, пускай даже четыре команды. Но "Терек" если и уступает им, то незначительно, а некоторые и вовсе превосходит. Я играю в хорошем, достаточно крепком клубе, который может ставить перед собой самые высокие цели.

— В 2011 году перед переходом в "Ростов" у вас был вариант с "Локомотивом", но в последний момент трансфер сорвался. Почему так произошло?

— Там довольно сложная история. Пока не хотел бы говорить об этом. Наверное, когда закончу карьеру, расскажу, как все было. История про наш футбол.