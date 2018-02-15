Оланаре забил за "Амкар" чемпиону Армении

"Амкар" победил чемпиона Армении "Алашкерт" в контрольном матче - 2:0. На 15-й минуте счет открыл форвард ЦСКА Аарон Оланаре. Нигериец находится в пермском клубе на просмотре и останется в его расположении до 15 февраля.Это уже второй гол Оланаре за "Амкар". Впервые он забил в дебютной игре против "Будучности" (3:0).

В этом сезоне Оланаре принял участие в 11 матчах, забил 1 мяч.

В стартовом составе пермяков появились: Нигматуллин, Занев, Зайцев, Милькович, Идову, Сиваков, Комолов, Гащенков, Баланович, Эззатоллахи, Оланаре.

Контрольный матч

"АМКАР" (Россия) - "Алашкерт" (Армения) - 2:0 (1:0)

Голы: Оланаре, 15 (1:0). Идову, 73 (2:0).