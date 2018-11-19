Официальное заявление "Енисея" по инциденту с задержанием Аленичева

"Енисей" выступил с официальным заявлением по поводу информации касательного главного тренера команды Дмитрия Аленичева. Ранее стало известно, что российский специалист был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде. Появилось видео этого инцидента.

"Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева. Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию", - отмечается в сообщении.

Как сообщает издание newslab.ru, сотрудников ГИБДД заведомо предупредили с неизвестного номера о том, что Аленичев планирует вести автомобиль в нетрезвом виде.

Эту информацию в пресс-службе ГИБДД комментировать отказались. Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

Официальное заявление ФК "Енисей" по поводу сообщений СМИ касательного главного тренера Д.А. Аленичева.



Клуб изучает данную ситуацию, ждет подробных официальных данных от ГИБДД. Только после этого можно будет развернуто прокомментировать появившуюся информацию. – ФК "Енисей" (@FCEnisey) 19 ноября 2018 г.

Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. Подробности