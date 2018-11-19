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В сети появилось видео задержания Аленичева сотрудниками ДПС

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Появилась видеозапись задержания главного тренера "Енисея" Дмитрия Аленичева сотрудниками ДПС. Ее опубликова журналист Василий Конов в своем твиттере.

Российский специалист был задержан в субботу вечером по подозрению в управлении автомобилем в нетрезвом виде.

Речь идет о клубном автомобиле марке Hyundai. Как сообщает издание newslab.ru, сотрудников ГИБДД заведомо предупредили с неизвестного номера о том, что Аленичев планирует вести автомобиль в нетрезвом виде.

Эту информацию в пресс-службе ГИБДД комментировать отказались. Аленичеву грозит штраф в размере 30 тысяч рублей и лишение прав сроком на два года.

Дмитрия Аленичева задержали за вождение в нетрезвом виде. Подробности

 

 

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