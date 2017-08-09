Оцепление снято. В спартаковском музее проходят экскурсии

По данным "СЭ", обстановка на стадионе "Открытие Арена" нормализовалась. Оцепление снято. В музее "Спартака" началось проведение экскурсий.
Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку.
Сегодня в Тушине "Спартак" должен провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Начало игры – в 19.30 по московскому времени. (Александр БОБРОВ)
Xen1um
О.М.С.Б.О.Н., там великая история нашего клубы, а значит это то, чего нет у вас.
14:15
О.М.С.Б.О.Н.
Ах, у них ещё и музей есть? И что в нём? Кинохроника, как Спартак играл на Коллизее за Пищевик?
14:11