Оцепление снято. В спартаковском музее проходят экскурсии

По данным "СЭ", обстановка на стадионе "Открытие Арена" нормализовалась. Оцепление снято. В музее "Спартака" началось проведение экскурсий.

Напомним, что утром со стадиона, как утверждал Ren TV, были эвакуированы десятки людей. На месте работали оперативные службы Москвы. В ГУВД столицы сообщили, что нетрезвый мужчина сообщил об угрозе взрыва. Пришлось проводить проверку.

Сегодня в Тушине "Спартак" должен провести матч 5-го тура чемпионата России с "Арсеналом". Начало игры – в 19.30 по московскому времени. (Александр БОБРОВ)