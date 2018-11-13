Бывший исполняющий обязанности главного тренера "Спартака" Рауль Рианчо обратился к болельщикам красно-белых. Он призвал их поддерживать команду и новый тренерский штаб.

– Фанаты, очень важна сильна сильная поддержка команды, тренера, потому что мне нравится, когда "Спартак" – как одна семья, – отметил Рианчо. – Если фанаты будут работать вместе с командой, как в последнем матче с "Рейнджерс" (4:3), сто процентов "Спартак" поднимется. "Спартак", вперед! "Спартак", вперед! Вперед! Вперед! Вперед! (Дмитрий Зеленов)

Напомним, что Рианчо возглавил "Спартак" временно после отставки Массимо Карреры. 12 ноября стало известно, что испанец покинет клуб, а пост главного тренера занял Олег Кононов.

Обращение Рианчо к фанатам "Спартака". Большое интервью с испанцем - скоро в "СЭ" pic.twitter.com/zTYnvulzwL – СЭ Спартак (@spartak_se) 13 ноября 2018 г.

Большое интервью с испанцем – скоро в "СЭ"