"Обнимашки, смех, двусторонка". "Спартак" готовится к "Крыльям Советов"

🎥 Цвет настроения – красно-белый!#Спартак продолжает подготовку к матчу с @fckssamara.



🤗 Обнимашки и смех в начале тренировки сменили серьезная работа и двусторонняя игра. 🤫 А уже после наши парни вновь повеселились. 😁



Сюжет из Тарасовки уже здесь:https://t.co/DEwfQozxPI