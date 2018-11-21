"Обнимашки, смех, двусторонка". "Спартак" готовится к "Крыльям Советов"

"Спартак" продолжает готовиться к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Как отмечает пресс-служба красно-белых, очередная тренировка прошла в хорошем настроении.
🎥 Цвет настроения – красно-белый!#Спартак продолжает подготовку к матчу с @fckssamara.– FC Spartak Moscow (@fcsm_official) 21 ноября 2018 г.
🤗 Обнимашки и смех в начале тренировки сменили серьезная работа и двусторонняя игра. 🤫 А уже после наши парни вновь повеселились. 😁
Сюжет из Тарасовки уже здесь:https://t.co/DEwfQozxPI
Напомним, что игра с "Крыльями" станет дебютной для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.
Игра "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября, начало - в 14.00.
"Спартак" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 15-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)