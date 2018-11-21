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"Обнимашки, смех, двусторонка". "Спартак" готовится к "Крыльям Советов"

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"Спартак" продолжает готовиться к матчу 15-го тура чемпионата России против "Крыльев Советов". Как отмечает пресс-служба красно-белых, очередная тренировка прошла в хорошем настроении.

 

Напомним, что игра с "Крыльями" станет дебютной для нового главного тренера красно-белых Олега Кононова.

Игра "Спартак" - "Крылья Советов" состоится 25 ноября, начало - в 14.00.

"Спартак" - "Крылья Советов": чемпионат России по футболу, 15-й тур, онлайн-трансляция матча, начало - в 14.00 (время московское)

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Материалы сюжета: Премьер-лига-2018/19. 15-й тур. Дебют Кононова в "Спартаке", "Зенит" - "Ростов" и другие игры
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