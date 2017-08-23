Ньянг предоставил "Милану" сертификат, запрещающий ему тренироваться до закрытия трансферного окна

Нападающий "Милана" М'Бай Ньянг предоставил клубу сертификат, согласно которому ему нельзя тренироваться на протяжении десяти дней, утверждает Gianlucadimarzio.com. Таким образом, форвард не будет заниматься до закрытия летнего трансферного окна. Напомним, что период переходов заканчивается 1 сентября.
Ранее сообщалось, что 22-летний француз может перейти в "Спартак". Красно-белые повысили сумму, которую были готовы заплатить за форварда, до 23 миллионов евро. Самому игроку также был предложен улучшенный контракт.
"Милан" ранее согласовал со "Спартаком" детали трансфера футболиста. Уже было назначено медобследование перед переходом, однако Ньянг в последний момент заявил, что не намерен переезжать в Россию.
thunderclap
Нет, мне он все больше нравится. Взял бюллетень, красавец.
10:17
Тот самый Зануда
Прививку от свинки предъявил.
10:16
Бу-га-га!
На что только Мукунки не идут, чтобы откосить от призыва в Великий клуП.))) Надо ещё справку предъявить об идиосинкразии на КБ цвета.)))
10:13
SIZ170
... у него и справка есть.....))))
09:59
fedland
Нам такой шоколад не нужен. Смутьян и забастовщик...
09:55