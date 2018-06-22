Новичок ЦСКА Бийол рассказал о своих сильных качествах

Словенский полузащитник Яка Бийол, подписавший контракт с ЦСКА, сразу по прибытии в расположение команды дал комментарий клубной пресс-службе.

- Очень рад, что перешел в клуб с такими большими традициями!, - отметил Бийол. - Я многое слышал о ЦСКА, посмотрел немалое количество матчей своей новой команды, знаю имена практически всех игроков.



Мое основное амплуа - опорный полузащитник, а сильные стороны связаны в первую очередь с оборонительными функциями. Хочу поскорее познакомиться со всеми ребятами и начать тренироваться с новой командой.

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