Новичок "Анжи": "Каким бы я был животным? Орлом"

Новичок "Анжи" Квадво Поку подчеркнул, что стал бы орлом, если бы у него была возможность быть животным. Ранее сообщалось, что нападающий подписал контракт с махачкалинцами до 2020 года.

25-летний форвард из Ганы всю профессиональную карьеру с 2014 по 2017 год провел в чемпионате США, где выступал за "Атланту", "Нью-Йорк Сити" и "Майами".

"Каким бы я был животным? Орлом. Его сложно найти, он один из самых крупных, умных, крепких, агрессивных и вообще это одно из самых агрессивных животных в мире", – сказал Поку в интервью клубной пресс-службе.

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