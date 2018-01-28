Новая голевая цель Манчини. 30 мячей в 10 матчах РФПЛ

Главный тренер "Зенита" Роберто Манчини в интервью пресс-службе клуба после победы в товарищеском матче против "Гуанчжоу Эвергранд" (4:1) сказал, что остался доволен тем, как команда провела второй сбор в ОАЭ. Итальянский специалист отметил, что использование Далера Кузяева на позиции правого защитника - вынужденная мера.

- Довольны ли вы тем, как прошла подготовка?

- Да, я в целом доволен сбором, мне понравилось, как тренировалась команда, все ребята хорошо проводили тренировки.

- Вы второй матч подряд используете Далера Кузяева на правом фланге обороны. Почему так?

- Это вынужденная мера, потому что Смольникова беспокоит его травма ноги, а Иванович непонятно когда вернется в расположение команды, потому что у него проблемы с глазом. Это вынужденная мера – использовать Далера на позиции защитника.

- 14:2 – разница забитых и пропущенных. Это то, на что вы рассчитывали и то, чего вы хотели? Как оцените результат?

- В десяти оставшихся десяти матчах чемпионата мы надеемся забить тридцать, так что это правильное направление.

Напомним, перед началом сезона Манчини поставил цель Александру Кокорину и Артему Дзюбе забить на двоих за сезон 35 мячей. На счету Кокорина 18 мячей в 29 играх, в активе Дзюбы - 2 гола в 24 матчах. До реализации задачи - 15 мячей.