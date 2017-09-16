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14:11 | Футбол — РФПЛ

Нобоа не получил вызов в сборную Эквадора

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Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа пожелал удачи сборной Эквадора, в которую его не вызвали впервые за длительное время. Об этом хавбек сообщил в своем Твиттере.

– Всегда я приезжал в сборную как в первый раз, – отметил Нобоа. – Я всегда стремился защищать свою страну, выступать за нее. Это большая честь. Сейчас я не получу вызов в сборную. Но желаю успехов своим партнерам, которым посчастливится выйти на поле. Я спокойно и с уважением принимаю это решение федерации. Пусть Бог хранит сборную!

Эквадор проведет матчи отбора ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября).

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КОММЕНТАРИИ (1)
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Вопреки

ВИНИТЬ НЕКОГО - Нобоа сам выбрал бабло и скамейку газпромовские, как и все приходящие в "Зенит", имевшие до него авторитет и уважение, стабильное место в сборной.

14:48