Нобоа не получил вызов в сборную Эквадора

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа пожелал удачи сборной Эквадора, в которую его не вызвали впервые за длительное время. Об этом хавбек сообщил в своем Твиттере.
– Всегда я приезжал в сборную как в первый раз, – отметил Нобоа. – Я всегда стремился защищать свою страну, выступать за нее. Это большая честь. Сейчас я не получу вызов в сборную. Но желаю успехов своим партнерам, которым посчастливится выйти на поле. Я спокойно и с уважением принимаю это решение федерации. Пусть Бог хранит сборную!
Эквадор проведет матчи отбора ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября).
Вопреки
ВИНИТЬ НЕКОГО - Нобоа сам выбрал бабло и скамейку газпромовские, как и все приходящие в "Зенит", имевшие до него авторитет и уважение, стабильное место в сборной.
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