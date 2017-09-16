Нобоа не получил вызов в сборную Эквадора

Полузащитник "Зенита" Кристиан Нобоа пожелал удачи сборной Эквадора, в которую его не вызвали впервые за длительное время. Об этом хавбек сообщил в своем Твиттере.

– Всегда я приезжал в сборную как в первый раз, – отметил Нобоа. – Я всегда стремился защищать свою страну, выступать за нее. Это большая честь. Сейчас я не получу вызов в сборную. Но желаю успехов своим партнерам, которым посчастливится выйти на поле. Я спокойно и с уважением принимаю это решение федерации. Пусть Бог хранит сборную!

Эквадор проведет матчи отбора ЧМ-2018 с Чили (5 октября) и Аргентиной (11 октября).