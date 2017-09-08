Николай Димитров: "Урал" сможет преподнести "СКА-Хабаровск" сюрпризы"

Полузащитник "Урала" Николай Димитров отметил, что после двухнедельного перерыва соскучился по официальным матчам. Он также добавил, что его команда готова преподнести "СКА-Хабаровск" сюрпризы в матче 9-го тура чемпионата России.

– Соскучился по официальным матчам, как и все ребята. Был длительный двухнедельный перерыв, связанный только с тренировками, – сказал в интервью клубной пресс-службе Димитров. – Сейчас команда собирается, все возвращаются из сборных. Мы все должны хорошо подготовиться и подойти к официальным матчам.

Товарищеский матч против "Урала-2"? Любая игра тяжелая, особенно, когда команда сконцентрирована на обороне. Думаю, мы сможем в понедельник преподнести какие-то сюрпризы для наших соперников.

"СКА-Хабаровск"? Это команда, которая сосредоточена на обороне, но мы уже встречались с командами, которые ждут ошибки соперника. Думаю, мы подготовимся и должны хорошо сыграть.

Матч "Урал" – "СКА-Хабаровск" пройдет 11 сентября и начнется в 17.30 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию встречи.