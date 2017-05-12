Николас Ломбертс: "Хотелось бы переиграть выездной матч с "Гентом"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс признался, что хотел бы переиграть выездной матч группового турнира Лиги чемпионов против "Гента" (1:2). 32-летнему бельгийцу очень хотелось выиграть у команды, за которую он выступал до переезда в Россию.

– Да, есть матч, который мне хотелось бы переиграть, – приводит пресс-служба клуба слова Ломбертса. – Выездной матч против "Гента". Мы проиграли, а я очень хотел победить, так как я три года играл раньше за "Гент". Мы могли выиграть, но "Зениту" не хватило Халка и Витселя. Мне было так грустно от того поражения.