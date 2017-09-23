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17:30 | Футбол — РФПЛ

Николаев не удалил Вернблума

Эпизод с нарушением правил Понтусом Вернблумом. Эпизод с нарушением правил Понтусом Вернблумом.
Эпизод с нарушением правил Понтусом Вернблумом.
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На 12-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо"ЦСКА арбитр Алексей Николаев имел основания удалить Понтуса Вернблума. Полузащитник гостей, боровшийся за позицию с Самба Соу, ударил соперника в лицо рукой. Судье было сложно разглядеть все детали единоборства – он продолжил игру.

Схожий эпизод случился в матче 15-го тура предыдущего чемпионата ЦСКА – "Рубин". Тогда Вернблум на 23-й минуте незаметно для арбитра Александра Егорова ударил локтем в лицо защитника гостей Ортего Санчеса. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал футболиста красно-синих на одну игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2017/18. 11-й тур
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КОММЕНТАРИИ (8)
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Жорик Вартанов

shpasic страшно представить, что бы случилось с динамовцем, будь на месте Вернблума Хави Гарсия.__________________нееее, страшнее представить что бы было тут будь на месте Понтуса Глушаков))

18:34

waleriy

Ну как же -это же цска.

18:10

foreverCSKAforever

Можно представить. Достаточно вспомнить матч Зенит - Динамо от 19.07.2015г.

17:59

Седой конь

Это как раз тот случай, как в анекдоте. Когда Соу сам мордой нашёл руку Вернблума. Куда он лезет то?

17:56

Slim Taller

Черномазый решил в обнимашки с Верблумом поиграть.Как тому освободиться.коли грязь прилипла?!

17:49

shpasic

страшно представить, что бы случилось с динамовцем, будь на месте Вернблума Хави Гарсия.

17:48

foreverCSKAforever

Как Соу не пытался держаться подальше от Понтуса, тот все равно его достал.

17:36

shpasic

кто ж его удалит? он же - памятник!

17:34