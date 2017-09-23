Николаев не удалил Вернблума

На 12-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо" – ЦСКА арбитр Алексей Николаев имел основания удалить Понтуса Вернблума. Полузащитник гостей, боровшийся за позицию с Самба Соу, ударил соперника в лицо рукой. Судье было сложно разглядеть все детали единоборства – он продолжил игру.
Схожий эпизод случился в матче 15-го тура предыдущего чемпионата ЦСКА – "Рубин". Тогда Вернблум на 23-й минуте незаметно для арбитра Александра Егорова ударил локтем в лицо защитника гостей Ортего Санчеса. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал футболиста красно-синих на одну игру. (Александр БОБРОВ)
Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА
Жорик Вартанов
shpasic страшно представить, что бы случилось с динамовцем, будь на месте Вернблума Хави Гарсия.__________________нееее, страшнее представить что бы было тут будь на месте Понтуса Глушаков))
18:34
waleriy
Ну как же -это же цска.
18:10
foreverCSKAforever
Можно представить. Достаточно вспомнить матч Зенит - Динамо от 19.07.2015г.
17:59
Седой конь
Это как раз тот случай, как в анекдоте. Когда Соу сам мордой нашёл руку Вернблума. Куда он лезет то?
17:56
Slim Taller
Черномазый решил в обнимашки с Верблумом поиграть.Как тому освободиться.коли грязь прилипла?!
17:49
shpasic
страшно представить, что бы случилось с динамовцем, будь на месте Вернблума Хави Гарсия.
17:48
foreverCSKAforever
Как Соу не пытался держаться подальше от Понтуса, тот все равно его достал.
17:36
shpasic
кто ж его удалит? он же - памятник!
17:34