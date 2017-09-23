Николаев не удалил Вернблума

На 12-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Динамо" – ЦСКА арбитр Алексей Николаев имел основания удалить Понтуса Вернблума. Полузащитник гостей, боровшийся за позицию с Самба Соу, ударил соперника в лицо рукой. Судье было сложно разглядеть все детали единоборства – он продолжил игру.

Схожий эпизод случился в матче 15-го тура предыдущего чемпионата ЦСКА – "Рубин". Тогда Вернблум на 23-й минуте незаметно для арбитра Александра Егорова ударил локтем в лицо защитника гостей Ортего Санчеса. Впоследствии КДК РФС дисквалифицировал футболиста красно-синих на одну игру. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Динамо" - ЦСКА